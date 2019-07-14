В Мангистау автобус врезался в бетонный забор

Водитель не справился с рулевым управлением.

14 июля в селе Бесшокы (Мангистау-5) пассажирский автобус врезался в бетонное ограждение. Об этом инАктау сообщили в пресс-службе Департамента полиции по Мангистауской области, передает Zakon.kz.

По информации областного департамента, водитель пассажирского автобуса №103, возвращаясь с рейса, не справился с рулевым управлением и въехал в забор собственного дома. В происшествии никто не пострадал.

По данному факту полицейскими был составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества).

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