Мальчика, погибшего от упавших ворот, похоронят в Азербайджане

15 июля Намика должны были перевезти в клинику Нур-Султана.

16-летнего Намика Ширинова, на которого упали футбольные ворота в Костанае, похоронят в Азербайджане. Об этом пишут "Костанайские Новости", передает Zakon.kz.

В Управлении полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 371 ч.2 УК РК "Халатность". Продолжается досудебное расследование.

Ранее врачи рассказали о характере травм. У подростка был диагноз - тупая травма живота. Разрыв печени, 12-перстной кишки, внутрибрюшное кровотечение, гемиперитонеум, желчный перитонит.

Ребенку провели ряд операций, но 13 июля наступило резкое ухудшение состояния. 15 июля Намика должны были перевезти в клинику Нур-Султана. 14 июля он скончался.

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