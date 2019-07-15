Сколько Казахстан заплатит призерам летней Универсиады-2019

Игры прошли в итальянском Неаполе.

Корреспондент Vesti.kz посчитал, сколько Казахстан заплатит своим призерам летней Универсиады-2019.

Соревнования в итальянском Неаполе проходили с 3 по 14 июля. В них участвовали около шести тысяч студентов из 118 стран мира. С семью медалями Казахстан занял 25-е место в общекомандном зачете - за команду выступали 94 спортсмена.

Единственное "золото" сборной принес дзюдоист Галымжан Кырыкбай. "Серебро" завоевали таеквондист Смайыл Дуйсебай, легкоатлет Михаил Литвин, гимнасты Нариман Курбанов и Милад Карими, а также Зоя Кравченко в стендовой стрельбе. Бронзовой призеркой стала Сарсенкуль Рысбекова, тоже выступающая в стендовой стрельбе.

Выплаты премиальных за Универсиаду и другие международные соревнования регулируются постановлением правительства РК №1435 от 19 декабря 2014 года, в которое вносились изменения 28 ноября 2017 года. Согласно нему, за первое место спортсмен получает 15 тысяч долларов, за второе - 10 тысяч, а за третье - 5 тысяч. Аналогичные выплаты полагаются и тренерам - премия одного спортсмена может делиться на нескольких наставников.

Таким образом, Казахстан за одну золотую, пять серебряных и одну бронзовую медали на Универсиаде-2019 заплатит своим спортсменам 70 тысяч долларов (более 26 миллионов, 896 тысяч тенге). Общая сумма вознаграждений за эти игры составит 140 тысяч долларов (более 53 миллионов, 792 тысяч). Выплаты будут производиться из республиканского бюджета.

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