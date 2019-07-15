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Видео жуткой травмы в матче с "Кайратом" показал футболист "Кайсара"

Защитник был заменен на 14-й минуте игры.

Фото : ФК "Кайсар"15 июля 2019, 08:14

Защитник кызылординского "Кайсара" Марк Гурман получил жуткую травму в матче 18-го тура казахстанской премьер-лиги с алматинским "Кайратом", передает Vesti.kz.

На 14-й минуте игры Гурман в борьбе за мяч неудачно подкатился под полузащитника "Кайрата" Исламбека Куата, после чего схватился за ногу.

Самостоятельно покинуть поле он не смог. Ему потребовалась замена.

- Это футбол: выходя на поле, каждый из нас рискует получить травму! Каждый оставляет свое здоровье на поле - это не так легко, как кажется порой! - написал Марк в Instagram, добавив видео с травмированной ногой.

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Публикация от @mark_gurman 14 Июл 2019 в 11:54 PDT


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