Видео жуткой травмы в матче с "Кайратом" показал футболист "Кайсара"
Защитник был заменен на 14-й минуте игры.
Фото : ФК "Кайсар"15 июля 2019, 08:14
Защитник кызылординского "Кайсара" Марк Гурман получил жуткую травму в матче 18-го тура казахстанской премьер-лиги с алматинским "Кайратом", передает Vesti.kz.
На 14-й минуте игры Гурман в борьбе за мяч неудачно подкатился под полузащитника "Кайрата" Исламбека Куата, после чего схватился за ногу.
Самостоятельно покинуть поле он не смог. Ему потребовалась замена.
- Это футбол: выходя на поле, каждый из нас рискует получить травму! Каждый оставляет свое здоровье на поле - это не так легко, как кажется порой! - написал Марк в Instagram, добавив видео с травмированной ногой.
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