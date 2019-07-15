Карагандинский хлебный завод "СарыАрка НАН" признан образцовым налогоплательщиком

Диплом был вручен в рамках ежегодного смотра достижений отечественного бизнеса, являющийся авторитетным и масштабным событием.

В Караганде определили победителей регионального конкурса "Лучший товар Казахстана-2019", в рамках которого хлебозавод "Сарыарка Нан" удостоился диплома в номинации "Образцовый налогоплательщик", передает Zakon.kz.

В этом году на выставке приняли участие 80 предприятий и товаропроизводителей со всех регионов области. Конкурс был организован НПП "Атамекен" совместно с Комитетом госдоходов Министерства финансов РК.

Строительство завода началось в июне 2016 года. Необходимо отметить, что завод построен в рекордные 8 месяцев.

При открытии завода, 6 февраля 2017 года, было создано 380 рабочих мест. В настоящий момент на заводе выпускается свыше 60 наименований хлебобулочной продукции, которые можно приобрести в 47 фирменных магазинах.

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