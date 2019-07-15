Какая погода ожидает казахстанцев в понедельник

Лишь на западе, северо-западе Казахстана будут проходить атмосферные фронты, в связи с чем местами пройдут дожди с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града.

Погода без осадков ожидается в Казахстане в понедельник, передает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", 15 июля на большую часть республики будет оказывать влияние антициклон, в связи с чем ожидается погода без осадков. Лишь на западе, северо-западе Казахстана будут проходить атмосферные фронты, в связи с чем местами пройдут дожди с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града.

Ночью в Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидаются гроза, возможен град, в Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами - усиление ветра 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Кызылординской, днем Костанайской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Костанайской, местами в Северо-Казахстанской, Актюбинской областях ожидается сильная жара.

В Карагандинской области местами ожидается очень сильная жара.

В Кызылординской, местами в Туркестанской, Алматинской, Жамбылской, Актюбинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Нур-Султане 15 июля будет ясно, температура составит 30-34 градуса.

В Алматы будет ясно, +30-32 градуса.

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