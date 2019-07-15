Новым Агентом 007 станет чернокожая актриса "Капитана Марвел"

В этот момент зрители уронят свой попкорн - источник.

Новым агентом 007 станет чернокожая женщина, а точнее, звезда "Капитана Марвел" Лашана Линч, передает popcornnews.ru.

Пока это только слухи. Первым изданием, сообщим о новом герое стало The Independent со ссылкой на свои источники. В одной из ключевых сцен фильма "Бонд 25" зрителям представят нового агента 007 в исполнении Рашаны Линч.

- М [Рэйф Файнс] предлагает агенту 007 войти, и это окажется красивая чернокожая женщина. В этот момент зрители уронят свой попкорн, — рассказал инсайдер.

Создатели киноленты не планируют делать актрису новым Бондом, они лишь подарят ей позывной, который прежде ему принадлежал. Неизвестно, как это воспримут поклонники франшизы, но если слова анонимного источника окажутся правдой, то они больше не услышат культовую фразу: "Бонд. Джеймс Бонд".

Сценарий "Бонда 25" режиссер Кэри Фукунага написал в соавторстве с Фиби Уоллер-Бридж, создательницей феминистичного сериала "Убивая Еву". Сообщается, что в проект она попала с подачи самого Дэниела Крэйга, чтобы переработать неудачный сценарий.

Премьера фильма "Бонд 25" состоится 8 апреля 2020 года.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!