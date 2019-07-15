Транспортная прокуратура защитила права 200 предпринимателей

Народ должен почувствовать положительные изменения - прокурор.

Транспортные прокуроры подвели итоги работы за 6 месяцев 2019 год и определили задачи на предстоящий период, передает Zakon.kz со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру.



15 июля состоялось расширенное заседание коллегии Главной транспортной прокуратуры по итогам 6 месяцев текущего года, где приняли участие прокуроры 24-х регионов Казахстана.

- Учитывая специфику работы транспортных прокуроров надзорная деятельность была сосредоточена на обеспечение безопасности на всех видах транспорта, защите прав потребителей транспортных услуг, трудовых прав работников и экономических интересов государства, - отметили в пресс-службе.

Особое внимание уделено вопросам укрепления законности и правопорядка, борьбы с преступностью и криминогенной ситуации на транспорте.

Актами надзора в доход государства взыскано 4,4 млрд тенге, защищены конституционные права 53,2 тыс лиц, погашена задолженность по заработной плате перед 1245 работниками на сумму более 221 млн тенге.

Защищены права 200 предпринимателей от незаконных действий монополистов оказывающих услуги на подъездных путях.

По акту прокуратуры проводится работа по разработке нормативного правового акта, регламентирующего действия железнодорожных перевозчиков при нештатных ситуациях, в том числе при длительной задержке поездов, а также обязанности перевозчиков обеспечивать пассажиров питанием, местом проживания и другие первоочередные нужды.​

В своем выступлении главный транспортный прокурор Ернат Сыбанкулов акцентировал внимание на усиление контроля в сфере транспорта, а также обеспечения безопасности граждан.

- В реальности граждане весьма недовольны состоянием дел на транспорте. Ежедневно десятки, а то и сотни недовольных граждан выражают критику в социальных сетях по билетам, задержкам рейсов, состоянием вагонов, услуг предоставляемых перевозчиками. Народ должен почувствовать положительные изменения. Только исходя из этого, будет дана оценка каждому прокурору, – отметил он.

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