В Казахстане стали меньше вырабатывать электроэнергии

Показательно, что потребление электроэнергии при этом идет вразрез с динамикой спада: зафиксирован рост на 1%.

После многолетнего роста показатели электроэнергетики уходят в минус: выработка по итогам пяти месяцев снизилась в сравнении с прошлогодними показателями сразу на 5%, сообщает Zakon.kz со ссылкой на energyprom.kz.

Так, производство электроэнергии за январь–май текущего года составило, по данным Комитета по статистике МНЭ РК, 44,3 млрд кВт·ч — на 4,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (46,7 млрд кВт·ч). В стоимостном выражении производство, передача и распределение электроэнергии составили 449,9 млрд тенге, против 520,5 млрд тг годом ранее.

В целом за январь–декабрь 2018 года выработка электроэнергии составила 107,1 млрд кВт·ч (годом ранее — 103,1 млрд кВт·ч).



По данным КОРЭМ (Казахстанского оператора рынка электрической энергии и мощности), производство электроэнергии составило 44,1 млрд кВт·ч — на 5% меньше, чем за аналогичный период годом ранее (46,4 млрд кВт·ч). Данные незначительно отличаются от данных Комитета по статистике МНЭ РК.

По типам электрических станций наибольший объем выработки приходится на тепловые и газотурбинные электростанции: 39,7 млрд кВт·ч, доля составила 89,9% (годом ранее — 42 млрд кВт·ч, или 90,5%).

Гидроэлектростанциями было произведено 4 млрд кВт·ч электроэнергии, или 9,1% от общего объёма (годом ранее — 4,2 млрд кВт·ч, или 9%). Объем производства возобновляемыми источниками электроэнергии составил 433,4 млн кВт·ч (годом ранее — 262,8 млрд кВт·ч).

В Алматинской области введут в эксплуатацию две ГЭС общей мощностью 13 МВт. ТОО "Baskan Power" планирует завершить их строительство в 2020 году, сообщает областное управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития.

Стоимость строительства Верхне-Басканской ГЭС-2 — 4 млрд тг. Ее мощность составит 8,8 МВт. Верхне-Басканская ГЭС-3 обойдётся в 3,4 млрд тг. Её мощность — 4,2 МВт. Напомним, Верхне-Басканская ГЭС-1 была введена в 2015 году.



В свою очередь, потребление электроэнергии выросло на 0,8% за год и составило 44,1 млрд кВт·ч. В аналогичном периоде прошлого года потребление электроэнергии составляло 43,7 млрд кВт·ч.

Больше всего потребления электрической энергии приходится на Павлодарскую область: 8 млрд кВт·ч (годом ранее — 8,2 млрд кВт·ч). Также в ТОП-3 вошли Карагандинская и Алматинская области — 7,6 млрд и 4,7 млрд кВт·ч.

В целом за 2018 год потребление электроэнергии составило 103 млрд кВт·ч. Об этом рассказал министр энергетики Канат Бозумбаев: "За последние десять лет мы видим значительный прирост в показателе электропотребления. Так, за период с 2008 по 2018 годы прирост полного электропотребления в стране, составил 28% или 22,6 млрд кВт·ч — с 80,6 млрд кВт·ч в 2008 до 103,2 млрд кВт·ч в 2018 году". По его словам, увеличение обёмов потребления электроэнергии в период с 2008 по 2018 годы происходило на фоне "достаточно высоких темпов роста экономики".

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