Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Касым-Жомарт Токаев начал расширенное заседание правительства

Расширенное заседание на минувшей неделе анонсировал премьер-министр РК Аскар Мамин.

Фото : 365Info15 июля 2019, 10:03

В Нур-Султане началось расширенное заседание правительства под председательством Президента РК, передает Zakon.kz.

- Итоги социально-экономического развития за первое полугодие: в целом достигнуты неплохие показатели. Экономический рост составил 4,1%, инфляция - 5,1%, основные инвестиции в основной капитал выросли на 11,7%. Все данные экономические показатели должны оказать положительное влияние на положение населения. Наша главная задача использовать все наши возможности весь наш потенциал, - сказал Касым-Жомарт Токаев, открывая заседание.

Расширенное заседание на минувшей неделе анонсировал премьер-министр РК Аскар Мамин. Он отметил, что на расширенном заседании будет обсужден вопрос экономики простых вещей.

- В следующий понедельник будет расширенное заседание с участием Президента. Этот вопрос ("экономика простых вещей") еще раз будет рассмотрен на совещании. Акимам нужно быть готовым, - сообщил Мамин.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты