Касым-Жомарт Токаев начал расширенное заседание правительства

Расширенное заседание на минувшей неделе анонсировал премьер-министр РК Аскар Мамин.

В Нур-Султане началось расширенное заседание правительства под председательством Президента РК, передает Zakon.kz.

- Итоги социально-экономического развития за первое полугодие: в целом достигнуты неплохие показатели. Экономический рост составил 4,1%, инфляция - 5,1%, основные инвестиции в основной капитал выросли на 11,7%. Все данные экономические показатели должны оказать положительное влияние на положение населения. Наша главная задача использовать все наши возможности весь наш потенциал, - сказал Касым-Жомарт Токаев, открывая заседание.

Расширенное заседание на минувшей неделе анонсировал премьер-министр РК Аскар Мамин. Он отметил, что на расширенном заседании будет обсужден вопрос экономики простых вещей.

- В следующий понедельник будет расширенное заседание с участием Президента. Этот вопрос ("экономика простых вещей") еще раз будет рассмотрен на совещании. Акимам нужно быть готовым, - сообщил Мамин.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!