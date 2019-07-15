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Кайрат Нуртас будет доволен: немцы запели на казахском

Давно уехавшие из Алматы немцы исполнили один из его хитов на казахском

Фото : кадр из видео15 июля 2019, 10:32

На Youtube набирает популярность клип на песню "Алматының түндері-ай", записанную… жителями Германии, передает Zakon.kz.

Пауль Фридрих и Ольга Каспер - люди средних лет, решительные по жизни жители Германии, некогда уехавшие из Казахстана. Теперь семейная пара решила спеть душевную песню о городе Алматы и даже сняли клип в одном из городов Германии, который набирает крутые обороты в YouTube.

Они перепели вариант песни, который Кайрат Нуртас записал совместно с российской певицей Нюшей.

Что интересно, у Фридриха довольно чистое произношение слов на казахском языке.

Хит казахстанского певца Кайрата Нуртаса "Алматының түндері" – один из самых часто перепеваемых песен современного Казахстана.


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