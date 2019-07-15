В Казахстане запущен новый формат социальных инвестиций

При реализации проекта приняты все необходимые меры для минимизации рисков.

С 2018 года в Казахстане запущен новый механизм привлечения инвесторов для реализации социальных проектов, такой как строительство студенческих общежитий.

Почему выгодно строить студенческие общежития, а не гостиницы?

На сегодняшний день рынок гостиничных услуг в Казахстане высоко конкурентен. Согласно данным Казахстанской ассоциации гостиниц и ресторанов, средняя наполняемость гостиниц составляет менее 26,4%, в то время значительный спрос на временное жилье сконцентрирован в сфере общежитий. Более 90 тысяч студентов нуждаются в койко-местах, география спроса включает в себя все регионы страны.

Почему данное направление стало выгодным именно сейчас?

Как известно, студенческая молодежь относится к группе населения, которая обладает невысоким уровнем платежеспособности. Если раньше основной доход собственника общежития формировался за счет ежемесячной арендной платы, то сейчас, благодаря механизму размещения госзаказа, для предпринимателя стал доступен дополнительный источник прибыли, гарантируемый со стороны государства. Оператором данного механизма выступает АО "Финансовый центр".

Согласно механизму, за каждого студента ежегодно выплачивается: при строительстве нового общежития - 122 МРП, при реконструкции здания под общежитие - 47 МРП. Период выплат составляет 8 лет. Ежемесячная плата за проживание от студента не входит в стоимость госзаказа и регулируется собственником общежития.

Какие гарантии?

При реализации проекта приняты все необходимые меры для минимизации рисков, такие как, закрепление данного механизма в нормативно-правовых актах, а также предусмотренных в республиканском бюджете 152 млрд. тенге, не подлежащих секвестированию.

Более подробную информацию вы можете получить на сайте studdom.kz или через колл-центр Финансового центра, 8-8000-802-828.

Информационный видеоролик про строительство студенческих общежитий вы можете посмотреть по следующей ссылке.

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