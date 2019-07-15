Алматинцам посоветовали присмотреться к флажкам и табличкам из-за саранчи

В мегаполисе начали борьбу с саранчой.

В Алматы начались плановые мероприятия по борьбе с нестадными саранчовыми вредителями, передает Zakon.kz со ссылкой на Управление предпринимательства и инвестиций.

В рамках профилактических мероприятий по защите зеленых насаждений, в период с 13 по 18 июля 2019 года, по границам города с Илийским, Карасайским и Талгарским районами Алматинской области проведут "барьерную обработку" от саранчовых вредителей.

Дезинсекция направлена на защиту зелёных насаждений от вредных организмов и предотвращения миграции насекомых на Алматы

- Вместе с тем сообщаем, что используемые препараты разрешены для применения на территории РК и безопасны для людей, животных и птиц. Обработанные участки будут помечены сигнальными флажками и табличками. Рекомендуем жителям и гостям города, воздержаться от посещения мест, обозначенных сигнальными табличками и флажками, - сообщили в управлении.

Работы проведут в ночное время суток, с 00:00 до 06:00 в местах, способствующих миграции саранчовых на территорию города (пустыри, овраги, свободные участки, незаселенные людьми).

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