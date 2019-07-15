Нацбанк РК проведет оценку качества активов 14-ти крупнейших банков

Оценка активов банков позволит привлечь инвесторов и поднять престиж и доверие к банковской системе Казахстана.

Национальный банк проведет оценку качества активов 14-ти крупнейших казахстанских банков. Об этом на расширенном заседании правительства рассказал руководитель главного финансового учреждения страны Ерболат Досаев, передает корреспондент Zakon.kz.

Сейчас Нацбанк завершает адаптацию методологии Европейского Центробанка, по которой и будет проводится оценка активов. А с 1 августа Нацбанк Казахстана уже начнет по ней работать.

- Предполагается, что работа будет завершена к концу ноября - началу декабря этого года. Далее совместно с правительством будет составлен специальный план мероприятий на ближайшие 2-3 года по принятию мер и рекомендаций, которые будут составлены по итогам проведения оценки банков, - сказал Досаев.

По его мнению, оценка активов банков позволит привлечь инвесторов и поднять престиж и доверие к банковской системе Казахстана.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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