В три раза увеличено количество арендного жилья без права выкупа для молодежи
В два раза увеличатся объемы строительства арендного жилья для малообеспеченных слоев населения.
Фото : Kn.kz15 июля 2019, 10:52
На расширенном заседании правительства премьер-министр РК Аскар Мамин сообщил о том, что в 2019 году расходы на социальную сферу будут увеличены до 1 трлн тенге. В том числе, на строительство арендного жилья, передает Zakon.kz.
- Для расширения доступности жилья увеличено количество арендного жилья без права выкупа для работающей молодежи в три раза, до 3 тысяч квартир в городах Нур-Султане, Алматы и Шымкенте. В два раза увеличатся объемы строительства арендного жилья для малообеспеченных слоев населения до 20 тысяч квартир в год с привлечением частных инвесторов, - сказал Мамин.
По его словам, эти меры положительно скажутся на более чем 500 тысячах казахстанцев.
- В целом, в 2019 году расходы на социальную сферу будут увеличены до 1,0 трлн тенге. Правительство примет все необходимые меры по реализации указанных социальных мер, - сказал премьер-министр.
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