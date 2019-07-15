В три раза увеличено количество арендного жилья без права выкупа для молодежи

В два раза увеличатся объемы строительства арендного жилья для малообеспеченных слоев населения.

На расширенном заседании правительства премьер-министр РК Аскар Мамин сообщил о том, что в 2019 году расходы на социальную сферу будут увеличены до 1 трлн тенге. В том числе, на строительство арендного жилья, передает Zakon.kz.

- Для расширения доступности жилья увеличено количество арендного жилья без права выкупа для работающей молодежи в три раза, до 3 тысяч квартир в городах Нур-Султане, Алматы и Шымкенте. В два раза увеличатся объемы строительства арендного жилья для малообеспеченных слоев населения до 20 тысяч квартир в год с привлечением частных инвесторов, - сказал Мамин.

По его словам, эти меры положительно скажутся на более чем 500 тысячах казахстанцев.

- В целом, в 2019 году расходы на социальную сферу будут увеличены до 1,0 трлн тенге. Правительство примет все необходимые меры по реализации указанных социальных мер, - сказал премьер-министр.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!