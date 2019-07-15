30 млрд тенге инвестиций планируют привлечь за 5 лет в Казахстан

Задача - повысить объем инвестиций ежегодно в среднем на 20 %.

Не менее 30 млрд тенге инвестиции планируют привлечь за 5 лет в Казахстан, сообщил на расширенном заседании правительства премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, передает корреспондент Zakon.kz.

- Правительством разработана и реализуется новая повестка, включающая комплексы эффективных мер по семи приоритетным направлениям. Первое направление - динамичная экономика - основа благополучия для всех. Во-первых, главным приоритетом нашей работы является создание новых рабочих мест. Для обеспечения устойчивого роста экономики и создания продуктивных рабочих мест ключевым вопросом является привлечение новой волны инвестиций. Наша задача - повышать объем инвестиций в основной капитал ежегодно в среднем на 20% и довести его уровень до 30% к ВВП к 2025 году. Для достижения целевых параметров необходимо привлечь инвестиции в основной капитал на сумму 30 трлн тенге в течение 5 лет, - сообщил на расширенном заседании правительства Мамин.

Сегодня, по его словам, определен пул проектов на сумму более 12,5 трлн тенге, что потребуется дополнительно привлекать в среднем по 3 трлн тенге инвестиций ежегодно.

- Годовой объем прямых иностранных инвестиций нужно увеличить с нынешних 24 млрд тенге до 34 млрд долларов до 2025 года. Большой потенциал для привлечения инвестиций имеет обрабатывающая промышленность, топливно-энергетический комплекс, транспорт, логистика, агропромышленный комплекс и туризм, - добавил премьер.

Глава правительства заверил, что в этой связи уже начаты работы по привлечению инвестиций с применением всех мер господдержки и созданию благоприятного инвестиционного климата.

- Использованы потенциалы МФЦА через применение английского права, структурирование проектов и софинансирование создаст привлекательные условия для иностранных и отечественных инвесторов. Для каждого центрального и местного исполнительных органов, национальных холдингов будет поставлены конкретные целевые индикаторы. На координационном совете по привлечению инвестиций будет рассматриваться ход реализации всех инвестиционных проектов, - заключил Мамин.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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