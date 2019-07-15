Качество жизни 85% сельчан может измениться к 2025 году

Работа правительства в рамках действующих госпрограмм будет направлена на качественное развитие крупных агломераций.

Качество жизни 85% сельчан в Казахстане изменится к 2025 году. Об этом сообщил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, передает корреспондент Zakon.kz.

- С учетом мировых тенденций по урбанизации наша работа в рамках новых госпрограмм "Нурлы жол", "Нурлы жер" и развития регионов до 2025 года будет направлена на качественное развитие крупных агломераций и городов в целом, - сообщил Мамин.

По его словам, совместно с акиматами областей на основе принципа "люди к инфраструктуре" из 6 454 сельских населенных пунктов сформирована цифровая карта из 3 387 сел, имеющих потенциал развития по динамике численности населения, экономическим показателям и наличию соответствующей инфраструктуры.

- Дальнейшая реализация проекта "Ауыл - Ел бесігі" будет проводиться через приоритетное финансирование инфраструктуры опорных и спутниковых сел. Это повысит эффективность использования бюджетных инвестиций, и к 2025 году повысит качество жизни 85% сельчан. В 2019 году будет модернизирована инфраструктура 53 сел, где проживает около 700 тыс. человек и будет создано 4 тыс. 700 новых рабочих мест, - отметил Мамин.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!