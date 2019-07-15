Токаев: Жилищные проблемы нужно держать на контроле

Жилищные проблемы являются самой острой проблемой нашего государства.

На расширенном заседании правительства Касым-Жомарт Токаев отметил, что жилищный вопрос является главным для казахстанцев, передает Zakon.kz.

Президент Казахстана сообщил, что на его имя поступают многочисленные обращения и жалобы по поводу стоимости, качества коммунальных услуг, управления жилищным фондом.

Как обстоит дело с реализацией пилотного проекта "Уй шанырак"? - обратился он к министру индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Роману Скляру.

Министр отметил, что были проанализированы все замечания и жалобы, коих очень много в сфере ЖКХ.

- Инициировали изменения в законопроект по жилищных отношениям. Сейчас он прошел Мажилис и находится в Сенате. Целый комплекс вопросов будет решен именно в этом законопроекте. Предусматривается детализация взаимоотношений между гражданами ЖКХ. Общественные отношения будут урегулированы. Также в этом законопроекте предусмотрена электронная программа "Е-шанырак". Сейчас она эксплуатируется в пилотном режиме, показала неплохие результаты. Суть ее в том, что каждый потребитель, каждый собственник жилья в режиме онлайн управляет собственным домом. Он видит решения принимаемые КСК, голосует за них и видит расходование средств на текущий ремонт и капитальный, - сказал он.

По словам Касым-Жомарта Токаева, жилищные проблемы необходимо держать под постоянным контролем

- Вы должны понимать, что жилищные проблемы являются самой острой, насущной социальной проблемой нашего государства. Вы видите сами, насколько она обострилась в последнее время. Дайте предложения, как ее решать в целом и в частности. Мы можем говорить о том, что со стороны определенных людей есть завышенные требования в отношении жилья, но от этого проблема не найдет своего решения. Это все зависит от правительства. Жилищная проблема должна находиться под постоянным надзором со стороны министра и правительства, - заключил Президент.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!