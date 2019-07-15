Выдано больше новых кредитов, денежно-кредитные условия смягчаются.

Общий кредитный портфель банковского сектора вырос до 12,8 трлн тенге увеличившись за апрель-май текущего года на 2,2%. Об этом на расширенном заседании правительства рассказал руководитель главного финансового учреждения страны Ерболат Досаев, передает корреспондент Zakon.kz.

- Нацбанком принимаются меры по реализации ваших поручений по обеспечению экономики доступными кредитными ресурсами. После снижения в первом квартале текущего года кредитного портфеля в результате списания банками неработающих займов на сумму 624 млрд тенге до 12,5 трлн тенге. Общий кредитный портфель банковского сектора вырос до 12,8 трлн тенге увеличившись за апрель-май текущего года на 2,2%, - сказал Досаев.

По его данным, с января по май банками выдано на 14,2% больше новых кредитов, а денежно-кредитные условия смягчаются. Для улучшения базы фондирования максимальные ставки по депозитам населения повышены в пользу срочных сберегательных вкладов до 12,5-13,5%. Также продолжается замещение вкладов в иностранной валюте тенговыми вкладами.

- Уровень дедолларизации депозитов снизился в начале года до 39,1%. В соответствии с поручением Елбасы, Нацбанком реализуется программа льготного кредитования приоритетных отраслей экономики. В рамках, которых банкам предоставляется долгосрочное фондирование на сумму 600 млрд тенге, - продолжил Досаев.

Так, по его словам, сегодня в банках на рассмотрении находится 187 проектов, одобрены 77 проектов на сумму 34 млрд тенге. По программе "7-20-25" получили займы 7936 семей на сумму 92 млрд тенге. Программа способствовала росту ипотечного портфеля банков.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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