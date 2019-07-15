Нацбанк: Все субъекты кредитования будут обязаны соблюдать требования по защите заемщиков

70% по пеням и штрафам будут погашены за счет самих финучреждений, 30% за счет средств Нацбанка. Это 17 млрд тенге - Досаев.

70% штрафов и пеней, начисленных социально незащищенным казахстанцам банками и микрокредитными организациями будет погашено за счет средств самих финансовых учреждений. Об этом на расширенном заседании правительства рассказал руководитель главного финансового учреждения страны Ерболат Досаев, передает корреспондент Zakon.kz.

- В реализации вашего указа по снижению долговой нагрузки граждан РК, Нацбанком утвержден механизм по списанию начисленных штрафов и пеней по беззалоговым потребительским кредитам. В текущем году банки и микрофинансовые организации осуществляют сокращение заложенности по начисленной неустойке. При этом 70% по пеням и штрафам будут погашены за счет самих финучреждений, 30% за счет средств Нацбанка. Это 17 млрд тенге, - сказал Досаев.

Вместе с тем, в соответствии с законом от 3 июля "О передаче функций регулирования развития финансового рынка", законом предусмотрено полное регулирование всех субъектов потребительского кредитования. Так что все субъекты будут обязаны до 1 июля 2020 года пройти учетную регистрацию в уполномоченном органе.

- Все субъекты будут обязаны соблюдать требования по защите заемщиков, такие как предельные ставки, вознаграждения по займам, ограничение по долговой нагрузке и другие. Это позволит нам обладать полной информацией о долговой нагрузке граждан, повысит прозрачность рынка и снизить системные риски, - продолжил глава фининститута.

Для снижения уязвимости экономики к внешним шокам в среднесрочной перспективе Нацбанком совместно с правительством определены дальнейшие подходы по повышению координации денежно-кредитной политики. В сфере денежно-кредитной политики будут приняты меры для сохранения инфляции внутри коридора. Причем главной задачей является сдерживание влияния на рост цен значительно возросших расходов.

- При усилении инфляционного давления возможно ужесточение денежно-кредитной политики через повышение базовой ставки. Будет обеспечиваться связывание избыточной ликвидности на денежном рынке за счет удлинения срочности выпускаемых нот с одного трех месяцев до 6-12 месяцев, - заключил он.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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