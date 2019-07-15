На сегодняшний день в городе проводятся восстановительные работы, ремонт домов планируется завершить до 1 августа.

Финансовую помощь окажут до конца месяца каждому жителю Арыси, сообщил на расширенном заедании правительства аким Туркестанской области Умирзак Шукеев, передает корреспондент Zakon.kz.

- Город разделен на 17 секторов. 8 475 жилых домов имеется. Требуется ремонт 7080 объектов, не подлежит восстановлению 159 объектов, поэтому они будут построены заново, - сообщил Шукеев.

На сегодня, по его словам, в 3 980 домах начаты восстановительные работы, которые планируют завершить до 1 августа.

- Совместно с региональной палатой НПП Атамекен по 434 коммерческим объектам проведена работа, выделены финансовые средства, автодороги также были повреждены. Мы начали ремонт уличного покрытия. Каждому жителю города Арыс будет компенсация 100 тыс. тенге. Думаю, до конца месяца оплата будет произведена, - добавил аким региона.

В свою очередь глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил в кратчайшие сроки устранять вопросы, связанные с восстановлением города.

- Сложившаяся ситуация в Арыси сложная. Эта наша срочная задача – устранить все вопросы. Правительство выделило средства, если есть нерешенные вопросы – говорите. Времени у нас очень мало. Нам необходимо в краткие сроки выполнить все запланированные мероприятия. Граждане нашей страны оказали необходимую моральную и материальную помощь. Это показатель единства народа. Всем выражаю благодарность. Этот вопрос необходимо держать на контроле, - отметил Токаев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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