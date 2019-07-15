Доля обрабатывающей промышленности в ВВП Казахстана выросла на 3,4% - министр

Высокие темпы роста демонстрирует сектор автомобилестроения в машиностроительной отрасли. По итогам 6 месяцев 2019 года рост составил 47% - Скляр.

По итогам первого полугодия 2019 года доля обрабатывающей промышленности в ВВП Казахстана выросла на 3,4%. По словам министра индустрии и инфраструктурного развития Романа Скляра, такой рост напрямую связан с реализацией программы индустриализации, передает корреспондент Zakon.kz.

- Благодаря реализации программы доля обрабатывающей промышленности в ВВП выросла до 12,4% (по итогам 1 квартала т.г.; по итогам 2018 г. – 11,8%). По итогам первого полугодия текущего года обрабатывающая промышленность выросла на 3,4%. По основным отраслям обрабатывающей промышленности наблюдается положительная динамика, - сказал он.

По его словам, высокие темпы роста демонстрирует сектор автомобилестроения в машиностроительной отрасли. По итогам 6 месяцев 2019 года рост составил 47%. Планируется увеличить производство автотранспортных средств с 32 тыс. ед. до 60 тыс. ед. С доведением выпуска до 100 тыс. ед. в следующем году.

При этом рост произошел за счет восстановления спроса на рынке и реализации программы льготного автокредитования.

- В рамках Карты индустриализации в текущем году будет реализовано 130 проектов на сумму 449 млрд тенге с созданием 12,6 тыс. постоянных рабочих мест. Наибольшее количество проектов в Туркестанской, Алматинской областях и в городе Шымкент. Низкие показатели по вводу проектов в ЗКО, Костанайской и Кызылординской областях. В данных регионах на стадии реализации находится всего по 3 проекта, - сообщил министр

При этом он отметил, что в июле в Караганде вводится в эксплуатацию завод по производству ферросилиция на сумму 32 млрд тенге, с созданием 300 рабочих мест. При строительстве применены новейшие технологические разработки, соответствующие Индустрии 4.0.

- В индустриальной зоне в Алматы вводится завод по производству стальных сварных труб большого диаметра. Объем инвестиций составил 33 млрд тенге. Предусмотрено создание трехсот рабочих мест. Проект входит в перечень совместных казахстанско-китайских проектов, - добавил он.

Кроме того, в Актюбинской области завершается строительство завода по производству керамогранита и керамической плитки. Это первый завод по производству полированной и глазурованной продукции в Центральной Азии.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан.

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