Международный автопробег "Зов предков- 2016" прибыл в Атырау

Автопробег призван подтвердить многонациональную дружбу.

15 июля - международный автопробег, в который входят семь стран, в том числе Северная и Южная Корея, достиг Атырау, сообщает Региональная служба коммуникаций Атырауской области.

Международный автопробег, организованный "Ассамблеей народов России" и общероссийскими общественными организациями, стартовал в Москве. Автопробег пройдет по следующим направлениям: Москва- Ташкент - Нурсултан - Улан-Батор - Пхеньян - Пекин - Сеул - Москва. Основная цель акции - единство народа страны, и укрепление международных связей. Сегодня в Атырау состоялась встреча с участниками автопробега. На встрече заместитель акима города Атырау Улугбек Тналиев выразил благодарность участникам за визит в наш регион.

- Добро пожаловать в наш регион, и хочу поздравить вас с успешным прибытием! Атырауская область по праву считается нефтяной столицей нашей страны, где в мире и согласии живут разные народы. Автопробег призван в очередной раз подтвердить нашу многонациональную дружбу. Мы желаем вам удачи и легкой дороги! - сказал Улугбек Тналиев.

Участник автопробега главный редактор журнала "Единство" Александр Шин, поблагодарил атыраусцев за гостеприимство и теплый прием.

- Для меня большая честь принимать участие в автопробеге. Это нелегко, но нас ждут приключения. Мы прибыли в Атыраускую область. Спасибо большое за радушную встречу, - сказал Александр Шин.

Надо сказать, что автопробег стартовал 9 июля в Москве. 10 автомобилей преодолеют путь в 30 тысяч км.

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