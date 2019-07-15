Бауржан Сартбаев назначен председателем правления АО "НК "Kazakh Invest"

Его последняя должность - торговый представитель Республики Казахстан в Российской Федерации.

Решением совета директоров Сартбаев Бауржан Мейрамбекович назначен председателем правления акционерного общества "Национальная компания "Kazakh Invest". Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК, передает Zakon.kz.

Бауржан Сартбаев родился в 1966 году в Караганде. Окончил Карагандинский государственный университет, КИМЭП.

В 2000-2002 гг. работал начальником юридического управления РГП "Реабилитационный фонд" Министерства финансов РК.

В 2000–2002 гг. — заместитель директора ГУ "Финансовый центр" Министерства образования РК.

В 2003-2006 гг. — председатель правления дочерней компании "Казастыктранс".

В 2006-2007 гг. — директор представительства АО "Продкорпорация" в Великобритании.

В 2008-2012 гг. — заместитель директора ТОО "Номад".

В 2012-2013 гг. — заместитель директора государственного фонда "Центр комплексного развития "Сары-Арка".

В 2013-2015 гг. — заместитель директора РГП "Дирекция государственных резиденций" Управления делами Президента РК.

В 2015-2018 гг. — директор РГП "Дирекция государственных резиденций" УДП РК.

В 2018-2019 гг. занимал должность Торгового представителя Республики Казахстан в Российской Федерации.

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