Грозит тюрьма. Чиновники ответят за препятствия бизнесу
Правительству поручаю внести изменения в законодательство - Токаев.
Фото : mosopora.ru15 июля 2019, 12:22
Криминализировать действия чиновников, мешающих развитию бизнеса, предложил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства, передает корреспондент Zakon.kz.
- Вы знаете мою принципиальную позицию – следует всячески поддерживать отечественный бизнес. Так называемую национальную буржуазию. А тех, кто препятствует его развитию необоснованными проверками, поборами, рейдерством, нужно строго наказывать. Считаю, что наконец пора криминализировать действия госорганов и их представителей, направленных на подрыв бизнеса, - сказал президент и поручил правительству предусмотреть в законодательстве строгие меры вплоть до уголовного преследования, как это имеет место в целом ряде государств.
- Чиновники, которые препятствуют развитию бизнеса - направляются в тюрьму. Правительству поручаю внести изменения в законодательство, - заключил он.
Татьяна Ковалева, Нур-Султан
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