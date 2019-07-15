Грозит тюрьма. Чиновники ответят за препятствия бизнесу

Правительству поручаю внести изменения в законодательство - Токаев.

Криминализировать действия чиновников, мешающих развитию бизнеса, предложил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства, передает корреспондент Zakon.kz.

- Вы знаете мою принципиальную позицию – следует всячески поддерживать отечественный бизнес. Так называемую национальную буржуазию. А тех, кто препятствует его развитию необоснованными проверками, поборами, рейдерством, нужно строго наказывать. Считаю, что наконец пора криминализировать действия госорганов и их представителей, направленных на подрыв бизнеса, - сказал президент и поручил правительству предусмотреть в законодательстве строгие меры вплоть до уголовного преследования, как это имеет место в целом ряде государств.

- Чиновники, которые препятствуют развитию бизнеса - направляются в тюрьму. Правительству поручаю внести изменения в законодательство, - заключил он.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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