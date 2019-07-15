Лига волонтеров Казахстана: когда реальное дело важнее тысячи слов

Какие социально-общественные задачи решают волонтеры самого крупного молодежного движения Алматы.

В нашей стране существует немало различных общественных объединений, чья деятельность направлена на развитие социальных программ, развитие гражданского общества и помощь людям, нуждающимся в поддержке. И одной из таких организаций является Общественный фонд "Лига волонтеров Казахстана". Это самое крупное молодежное движение города Алматы, главная цель которого – создать условия для развития волонтерской деятельности и привлечения широких слоев населения к оказанию благотворительной помощи социально незащищенным слоям населения. Более подробно о деятельности этого ОФ в беседе с журналистом Zakon.kz рассказала его председатель Айсулу Ерниязова.

- Как давно существует Лига волонтеров Казахстана, и кто является ее участниками?

- Лига волонтеров существует с 4 июня 2014 года. Волонтером может стать любой желающий в возрасте от 14 лет. В наших рядах есть школьники, студенты и даже "серебряные волонтеры", то есть люди предпенсионного возраста, старше 50 лет.

Ставя перед собой цели развивать социальные программы и помогать людям, Лига волонтеров участвует в различных социально-значимых и культурных мероприятиях города. В их числе "1000 добрых дел к 1000-летию Алматы", акция "Стань героем своего города", Star of Asia, Евразийский Медиа Форум, Almaty Film Festival, Казахстанско-Российский молодежный форум, Иле-Балхаш фестиваль, молодежный саммит "Jastar Alany" и многое другое.

В 2019 году ОФ "Лига волонтеров Казахстана" реализует благотворительный проект "Ashyq Júrek". Инициатива создания которого была озвучена нами на открытии Года молодежи перед Елбасы Нурсултаном Назарбаевым. В рамках проекта образовалось 8 направлений: Otbasym, Tabysym, Qazynam, Qulynym, Shabytym, Jigerim, Kúsh-qýatym и Ólkem.

Эти направления включили в себя следующие сферы деятельности: помощь многодетным и малообеспеченным семьям, организация стажировок для студентов, развитие медицинского волонтерства и здорового образа жизни, социализация людей с особыми потребностями, поддержка приютов для животных, помощь ветеранам и экотуризм. Более того, с целью развития личностных и коммуникативных качеств волонтеров организованы бесплатные кружки, клубы, а также языковые курсы для всех желающих.

- Не могли бы вы рассказать более подробно о каждом из этих направлений и привести конкретные примеры того, что уже удалось сделать?

- Направление Otbasym занимается помощью многодетным и малообеспеченным семьям. Волонтеры организуют походы к ним, приносят продукты питания, одежду и игрушки.

Tabysym – организация стажировок для студентов. Волонтерами открыты курсы английского, китайского, немецкого, корейского и японского языков. Подготовка к английскому языку ведется по пяти языковым уровням: Beginner, Elementary, Pre-intermediate, Intermediate и Upper-intermediate. На курсах уже задействовано более 150 человек. Планируется открыть курсы турецкого языка, обучение детей дошкольного возраста математике, обучение математике на казахском языке. А также открыть курсы биологии и физики.

Направление Qazynam – это помощь пожилым людям. Регулярно волонтеры посещают ветеранов, бабушек, дедушек. Также приносят им продовольственные пакеты, делают дела по хозяйству.

Волонтеры Qulynym ходят в приюты для животных, устраивают благотворительные ярмарки.

Shabytym – бесплатный досуг. Были открыты курсы модельного искусства, танцев и игры в шахматы. Волонтерами проведено более 15 концертов.

По направлению Jigerim волонтеры устраивают походы в хосписы, участвует в инклюзивных мероприятиях.

Направление Kúsh-qýatym – медицинское волонтерство и пропаганда здорового образа жизни. Волонтеры проводят еженедельные пробежки, обучают оказанию первой медицинской помощи.

И наконец, направление Ólkem проводит ряд мероприятий для защиты окружающей среды. Командой уже организовано 20 субботников, в Depo Evolution Park поставлены контейнеры для раздельного сбора мусора.

- Также вы упомянули о том, что одна из целей, поставленных перед ОФ "Лига волонтеров Казахстана" – развивать социальные программы и помогать людям. Как это происходит на практике?

- Лига волонтеров принимает участие в различных социально-значимых кампаниях: распространении необходимой информации, подготовке и проведении общественных акций, обучении и многих других компаниях.

Также мы реализуем свои благотворительный проекты. Ярким примером является Ashyq Júrek. Проект охватывает все сферы деятельности и помогает всем нуждающимся. Волонтеры ездят в детские дома, приюты для животных, устраивают субботники, организовывают благотворительные ярмарки, помогают развиваться людям с особыми потребностями, дают возможность бесплатно обучаться языкам.

- Насколько мне известно, волонтеры вашей организации не раз участвовали и в различных масштабных, в том числе и международных мероприятиях. В том числе в Универсиаде-2017 года в Алматы и EXPO-2017 в Астане (ныне Нур-Султан). Не могли бы вы рассказать об этом более подробно?

- В 2016 году в рядах Лиги волонтеров было очень большое число студентов. В этом же году мы успешно провели городской проект "1000 добрых дел к 1000-летию Алматы". А в 2017 году прошла 28-я Всемирная зимняя Универсиада в Алматы. Для привлечения волонтеров были заключены меморандумы о сотрудничестве с 15 вузами, проведены презентации волонтерской программы в 27 учебных заведениях города. По их результатам 96% слушателей выразили желание вступить в ряды волонтеров Универсиады-2017. За время набора было подано свыше 14 тысяч заявок. В результате отбора было выбрано 3 000 лучших волонтеров, которые приняли участие в этом мероприятии.

Для того, чтобы стать волонтером на ЭКСПО-2017, нужно было пройти собеседование. Главным требованием для участия на выставке было знание трех языков — русского, казахского и английского, возраст — старше 15 лет. И хочу отметить, что каждый пятый волонтер на выставке был из Лиги волонтеров Казахстана.

После этого активно стали поступать заявки на участие в крупных международных и республиканских мероприятиях. Таким образом, ОФ "Лига волонтеров" стал партнером "Алматы Марафон", принял участие в таких общественно важных проектах, как UEFA Futsal Champions League, Star of Asia, Стань героем своего города (Asu Eco team), Евразийском Медиа Форуме, Almaty Film Festival, Казахстанско-Российском молодежном форуме, проходившем в Костанае и многих других значимых мероприятиях.

Подготовил Владимир Демидов

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!