Казына Капитал Менеджмент и Сбербанк Казахстан профинансировали первый проект

Уже сегодня оздоровительный комплекс привлекает внимание гостей из дальнего и ближнего зарубежья.

Первым проектом, профинансированным в рамках новой программы льготного финансирования в капитал "Казына Капитал Менеджмент" и "Сбербанк Казахстан", стал лечебно - оздоровительный курорт в поселке Боралдай Алматинской области на сумму 200 млн тенге.

14 мая 2019 года Казына Капитал Менеджмент и Сбербанк Казахстан подписали соглашение о взаимном сотрудничестве, которое предусматривает развитие стратегического партнерства в рамках реализации совместной Программы льготного долевого финансирования субъектов малого и среднего бизнеса.

Первым проектом, получившим гарантию "Сбербанк Казахстан" в рамках подписанного соглашения, стало ТОО "Бурундайские минеральные воды", расположенное в поселке Боралдай в Алматинской области. Его основной деятельностью является предоставление обширного перечня оздоровительных услуг для населения. Целью финансирования ТОО "Бурундайские минеральные воды" является расширение и развитие комплекса. Уже сегодня оздоровительный комплекс привлекает внимание гостей из дальнего и ближнего зарубежья благодаря своей уникальной концепции оздоровительного отдыха и возможности лечения в термальных ваннах в течение всего года.

Говоря о реализации Программы льготного долевого финансирования, заместитель председателя правления АО "Казына Капитал Менеджмент" Асет Сагимбеков выразил уверенность, что Программа станет для бизнесменов хорошей возможностью для развития своего бизнеса.

- Мы разрабатывали эту программу для упрощения доступа бизнеса к инвестициям и расширения охвата использования инструмента прямого финансирования в капитал. Программ с такими условиями еще не было. Мы предложили бизнесу альтернативный банковскому кредитованию доступный инструмент. Сегодня мы видим, насколько это востребовано и актуально, - отметил Сагимбеков.

Комментируя первый результат работы банка в рамках реализации совместной Программы льготного долевого финансирования субъектов малого и среднего бизнеса, первый заместитель председателя правления ДБ АО "Сбербанк" Ельдар Тенизбаев отметил, что главная цель партнерства с АО "Казына Капитал Менеджмент" - это социально-экономическое развитие регионов в долгосрочной перспективе.

- Сбербанк заинтересован в укреплении позиций частного предпринимательства с использованием широких возможностей программ государственной поддержки. И мы со своей стороны уверены, что выделенные Фондом 30 миллиардов тенге в рамках Программы, направленной на развитие и модернизацию бизнес- проектов, станут залогом устойчивого и сбалансированного роста отечественного предпринимательства, - считает Тенизбаев.

В рамках Программы предусмотрены привлекательные условия финансирования: ставка вознаграждения до 8% годовых, сумма инвестиций до 5 миллиардов тенге со сроком до 10 лет. Программа предполагает финансирование широкого перечня отраслей, в том числе обрабатывающую промышленность, проекты в сфере инфраструктуры и услуги. Реализация Программы будет осуществляться в двух направлениях: поддержка корпоративного бизнеса и развитие МСБ.

- Благодаря льготному финансированию Казына Капитал Менеджмент и Сбербанка у нашего предприятия появилась прекрасная возможность реализовать намеченные проекты с максимальной выгодой. Мы изучили все возможности, и то, что предложила данная Программа финансирования, нам подошло. Средства, сэкономленные за счет этой поддержки, можно будет направить на реализацию дополнительных проектов нашего комплекса. А сотрудничество со Сбербанком позволило быстро воплотить мой план в жизнь, - сказал в свою очередь коммерческий директор ТОО "Бурундайские минеральные воды" Асхат Коксалов.

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