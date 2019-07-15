Президент: Финансовая система Казахстана нуждается в серьезной реформе

Нацбанку следует принять меры по повышению транспарентности и доверия населения и бизнеса в проводимой курсовой политике.

Финансовая система Казахстана и, в первую очередь, банковский сектор, нуждаются в серьезной реформе. Об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал во время расширенного заседания правительства, передает корреспондент Zakon.kz.

- Ерболат Аскарбекович, мы ждем от вас конкретных результатов по итогам года. Имейте ввиду, что финансовая система нашей страны, прежде всего, банковский сектор, нуждается в очень серьезной реформе. Кроме того, Нацбанку следует принять меры по повышению транспарентности и доверия населения и бизнеса в проводимой курсовой политике, - сказал глава государства.

Он попросил представителей финансового сектора и других заинтересованных лиц отбросить в сторону личные амбиции и разобраться в этом вопросе с привлечением признанных международных организаций, экспертов, чтобы понять, какой режим наиболее полно отвечает задачам страны и правительства.

- Поручаю Нацбанку и правительству представить соответствующий анализ и предложения в Аппарат президента до 1 ноября, - заключил он.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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