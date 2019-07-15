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Неверную маркировку табачных изделий обнаружили пограничники

По данным ведомства, акцизные марки на табачных изделиях идут в разрез с действующим законодательством РК.

Фото : pixabay.com15 июля 2019, 13:12

Почти 20 тысяч пачек сигарет с несоответствующими акцизными марками пытались ввезти в Казахстан из Кыргызстана, передает Zakon.kz со ссылкой на Комитет госдоходов министерства финансов РК.

По данным ведомства, акцизные марки на табачных изделиях идут в разрез с действующим Законом РК «О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий», а также «Правил маркировки (перемаркировки) алкогольной продукции, за исключением виноматериала и пива, учетно-контрольными марками и табачных изделий акцизными марками».

При проведении налоговой проверки совместно с сотрудниками дорожной полиции, пограничной службы в Карасуском сельском округе, на посту Карасу 28 июня 2019 года в 10:30 при пересечение государственной границы Республики Казахстан ООО "Кыргызская торговая компания "КТК.РУС"" на транспортном средстве Даймлер Крайслер 814 перевозило табачные изделия в виде сигарет в количестве 19350 пачек с акцизными марками Кыргызской Республики, что является нарушением п. 11 Закона Республики Казахстан «О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий», а также «Правил маркировки (перемаркировки) алкогольной продукции, за исключением виноматериала и пива, учетно-контрольными марками и табачных изделий акцизными марками».

Возбуждено административное дело по части 2 статьи 283 КоАП РК и передано в Кордайский суд.


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