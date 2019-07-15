Усилить меры ответственности за неэффективное использование бюджета поручил Токаев

Нужно отсечь все программы, которые не нужны или служат источником обогащения.

Президент Казахстана считает, что чиновники наказывают за допущенные нарушения несоразмерно с последствиями. А потому во время расширенного заседания правительства он поручил усилить меры ответственности за неэффективное использование и планирование бюджетных средств как в государственном, так и квазигосударственном секторе, передает корреспондент Zakon.kz.

- За неэффективное использование средств госорганы отделываются замечаниями рядовым исполнителям. Дисциплинарное взыскание налагается несоразмерно объемам выявленных нарушений. Смотрите, в 2018 году привлечено 155 работников, из которых лишь 7%, то есть всего 11 руководителей. Поручаю правительству совместно со Счетным комитетом усилить меры ответственности за неэффективное использование и планирование бюджетных средств как в государственном, так и квазигосударственном секторе. Квазигоссектор не должен быть священной коровой. Этот вопрос должен быть решен на законодательном уровне. Уверен, парламент поддержит эти инициативы, - сказал он.

Он поручил правительству внести предложения по усилению контроля за социальной и экономической отдачей вложенных средств государством. И дал отдельное поручение зам-премьеру Алихану Смаилову тотально переформатировать бюджет цели развития.

- Если сейчас внимательно посмотреть бюджет, то там есть программы, не отвечающие поставленным задачам, - сказал Токаев.

Смаилов ответил, что при уточнении были сокращены все не приоритетные расходы на более чем 100 млрд тенге, и эта работа будет продолжена.

- Грубо говоря, нужно отсечь все программы, которые не нужны или служат источником обогащения. У нас же это происходит, надо прямо сказать, в том числе так называемые ремонты, обновления, закупка машин и так далее. Вот это все надо почистить. Все на развитие, - подытожил Токаев.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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