Это абсурд. Токаев об обучении чиновников по программе "Болашак"

Госслужащие имеют право самосовершенствоваться, но не за счет средств страны и в свободное от работы время.

Администрации Президента следует внести изменения в требования по государственной программе "Болашак", поручил на расширенном заседании правительства Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент Zakon.kz.

- Предстоит принять шаги по повышению эффективности государственного аппарата. Вместе с тем мы должны понимать, что десятки тысяч простых государственных - это наши сограждане. Именно на них в первую очередь возложена большая ответственность по реализации государственной политики. Госслужба – служение своей стране и народу. Особое призвание, если хотите. Поэтому госслужащие, которые решили встать на этот путь, должны понимать, что к ним особые требования и особый спрос. Например, в министерствах образования и науки и министерстве нацэкономики, где политические служащие на уровне заместителя министра вдруг покинули свои должности ради учебы по программе "Болашак". Какая учеба по программе "Болашак" после 45 лет? - сказал Токаев.

По его словам, этот пример не единичный, поскольку они происходят в целом ряде учреждений на более низком уровне, а в результате освободившиеся должности закрепляются на год до завершения учебы.

- Приходят сотрудники к своим начальникам, просят отпустить на учебу. Должности новоиспеченных магистрантов закрепляются за ними, то есть за ушедшими на учебу, новых заместителей министра назначают на один год, пока те не вернутся. Ну это абсурд. Это не государственная служба. Где же преемственность? Администрации Президента следует внести изменения в требования по государственной программе. Политические служащие, конечно, имеют право совершенствовать свои знания, но пусть занимаются этим не за счет государства в свободное время. По своей воле, - поручил Президент Казахстана.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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