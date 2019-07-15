Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Полный пассажиров автобус опрокинулся на трассе Алматы - Усть-Каменогорск

Автобус вез отдыхающих на берег озера Алаколь.

Фото : inform.kz15 июля 2019, 14:32

Опрокинулся автобус с 47 пассажирами, следовавший из Алматы на озеро Алаколь, передает МИА "Казинформ".

- Дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано на 462 километре автотрассы Алматы–Усть-Каменогорск. В автобусе находилось 47 человек. Троим потребовалась медицинская помощь. Поэтому, двое мужчин и одна женщина доставлены в больницу города Сарканда. В связи с ДТП начато досудебное расследование в соответствии со статьей 345 пункт 2 УК РК, – сообщила пресс-служба департамента полиции Алматинской области.

Автобус вез отдыхающих на берег озера Алаколь в селе Коктуме Алматинской области. По данным полиции, пассажиры продолжили свою поездку.

В связи с проведением капитального ремонта на автотрассе Талдыкорган – Усть-Каменогорск автотранспорт направляется по объездной дороге. Например, если ранее талдыкорганцы доезжали до Алаколя за 5 часов, то теперь они проводят в пути 11 часов. Алматинцы вместо 8 часов едут 15 часов.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты