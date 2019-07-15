Полный пассажиров автобус опрокинулся на трассе Алматы - Усть-Каменогорск

Автобус вез отдыхающих на берег озера Алаколь.

Опрокинулся автобус с 47 пассажирами, следовавший из Алматы на озеро Алаколь, передает МИА "Казинформ".

- Дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано на 462 километре автотрассы Алматы–Усть-Каменогорск. В автобусе находилось 47 человек. Троим потребовалась медицинская помощь. Поэтому, двое мужчин и одна женщина доставлены в больницу города Сарканда. В связи с ДТП начато досудебное расследование в соответствии со статьей 345 пункт 2 УК РК, – сообщила пресс-служба департамента полиции Алматинской области.

Автобус вез отдыхающих на берег озера Алаколь в селе Коктуме Алматинской области. По данным полиции, пассажиры продолжили свою поездку.

В связи с проведением капитального ремонта на автотрассе Талдыкорган – Усть-Каменогорск автотранспорт направляется по объездной дороге. Например, если ранее талдыкорганцы доезжали до Алаколя за 5 часов, то теперь они проводят в пути 11 часов. Алматинцы вместо 8 часов едут 15 часов.

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