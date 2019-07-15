Осужденный пытался подкупить сотрудника колонии

Инцидент произошел в Костанайской области.

Сотрудники управления собственной безопасности департамента полиции Костанайской области пресекли факт предоставления незаконного вознаграждения, передает МИА "Казинформ".

В мае этого года сотрудниками УСБ области в ходе проведения комплекса оперативно-профилактических мероприятий установлено, что отбывающий уголовное наказание осужденный "С" осуществил перевод денежных средств на абонентский номер сотрудника колонии, капитана юстиции "А" в размере 5 тысяч тенге.

- Данные средства должны были стать гарантом за оказание содействия в направлении дела в суд о замене меры наказания, по ранее заявленному ходатайству. Тем самым осужденный "С" предоставил незаконное материальное вознаграждение должностному лицу, находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей. О данном факте сотрудник доложил руководству учреждения и представителю УСБ в ДУИС области, - рассказали в полиции.

По результатам проведенной проверки осужденный "С" полностью признал вину и постановлением специализированного суда города Костаная осужденный "С" привлечен к административной ответственности, ему наложен штраф в размере более 350 тысяч тенге.

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