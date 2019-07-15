Почти половина жителей Алматы и Нур-Султана не поедут в отпуск летом

24% будут решать бытовые вопросы – займутся ремонтом квартиры, генеральной уборкой, консервированием и заготовкой солений и варений на зиму.

Лето в самом разгаре, а как известно летний период – это время отпусков. При этом 41% жителей Нур-Cултана и Алматы не планируют отдыхать летом, сообщает Zakon.kz со ссылкой на данные аналитиков СК "Лондон-Алматы".

Исследование проводилось методом глубинного интервью, в нем приняли участие жители города Алматы и Нур-Cултана в возрасте от 21 до 60 лет.

В ходе опроса аналитики спросили жителей Нур- Cултана и Алматы о планах на лето 2019 и получили такие результаты: 42% респондентов сказали, что у них в планах провести отпуск этим летом дома, это связано с финансовыми проблемами. Из них 24% будут решать бытовые вопросы – займутся ремонтом квартиры, генеральной уборкой, консервированием и заготовкой солений и варений на зиму.

16% - планируют провести время за городом, совершить поездку в горы или на дачу. 12% будут отдыхать на родине и отдадут предпочтение местным курортам – озерам Алаколь и Боровое. 10% планируют поездку в страны СНГ - Российскую Федерацию, Киргизию, Грузию, Белоруссию. И всего 9% отправятся отдыхать в страны дальнего зарубежья. Традиционно любимыми местами отдыха в летний период за границей является Турция, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Черногория, Испания, Италия. Большинство из тех, кто собирается в путешествие летом 2019, предпочитают проводить отпуск с семьей и детьми. За границей желали бы отдохнуть 28% опрошенных, если бы им позволяли финансовые возможности.

На вопрос, планируют ли оформлять отпуск летом 2019 года, 41% участников опроса ответили, что не планируют брать отпуск этим летом, собираясь работать. 40% будут отдыхать (причем половина из них планирует отпуск протяженность не менее двух недель), 11% респондентов пока не приняли решения по данному вопросу и затруднились ответить.

Опрошенные полны оптимизма перед предстоящим отпуском, более трети респондентов (38%) полагают, что смогут отдохнуть летом значительно лучше, чем в прошлом сезоне, Пессимистичный настрой выразили лишь 5% опрошенных, предположив, что отдохнут хуже, нежели в прошлом году.

Средняя сумма планируемых жителями Нур-Cултана и Алматы расходов на отдых из расчета на одного члена семьи для тех, кто намерен отправиться отдыхать за пределы страны, составляет 327 тысяч тенге. Чаще всего, по словам респондентов, деньги на отпуск они копят, об этом рассказали 54% опрошенных из тех, кто собирается в путешествие. Только 18% респондентов сказали, что готовы оплатить поездку из текущих средств, а для 6% путешествие оплатят родственники.

Что касается несовершеннолетних жителей городов Алматы и Нур-Cултана, то 28% опрошенных сообщили, что их дети и внуки никуда не поедут на летний период и каникулы проведут дома. Почти каждый четвертый (24%) планирует отправить свое потомство отдыхать на дачу или к родственникам за город, а 15% - в летний лагерь.

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