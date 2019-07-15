Более тысячи боеприпасов изъяла полиция Нур-Султана

В рамках ОПМ прошла проверка нелегального оружия.

В Нур-Султане прошло оперативно-профилактическое мероприятие по изъятию оружия и боеприпасов из незаконного оборота, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.

Полиция обнаружила и изъяла 7 единиц огнестрельного оружия, боеприпасов (различного видов патронов) – 1023, установила трех владельцев похищенного и утерянного оружия.

Выявили правонарушений и привлекли по ним к административной ответственности 59 лиц, изъяли зарегистрированного в ОВД оружия за нарушение правил оборота – 81 единицу, установили проживание владельцев не по месту регистрации оружия – 3 факта.

В ходе проведения ОПМ полицейские проводят разъяснительную работу среди населения по добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия и боеприпасов.

Полиция на добровольной основе приняла от граждан бесствольно-травматический пистолет марки "ПБ-4-1МЛ" ОСА, пистолет марки "RECK", 37 штук спортивно-охотничьих патронов, а также сотрудниками полиции были изъяты 3 единицы гладкоствольного оружия марки: "Винчестер", "МЦ-21-12", "ИЖ-27", принадлежавшие ранее скоропостижно скончавшемуся жителю столицы.

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