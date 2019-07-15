Угонщик пытался скрыться в селе Акмолинской области на Lada Priora

Акмолинские полицейские помогли столичным коллегам задержать угнанную автомашину.

Полицейские Акмолинской области задержали угонщика, который из Нур-Султана направлялся в сторону села Астраханка, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП области.

14 июля в дежурную часть Целиноградского районного отдела полиции поступило сообщение Центра оперативного управления Департамента полиции Нур-Султана о том, что в столице был совершен угон автомашины Lada Priora. По информации столичных коллег, подозреваемый проехал через пост "Рубеж" на трассе "Екатеринбург - Алматы" и предположительно движется в сторону с. Астраханака. Получив сообщение, дежурный инспектор незамедлительно передал ориентировку всем нарядам роты дорожно-патрульной полиции, обслуживающим пристоличные трассы.

Примерно через 5-7 минут после получения ориентировки на 1224 км республиканской трассы автомашину, схожую по приметам, заметил автопатруль в составе капитанов полиции Бейсенбая Хамитжанова и Адильбека Боранбаева. Полицейские подали водителю сигнал об остановке транспортного средства, однако тот проигнорировал требования стражей правопорядка и продолжил движение на большой скорости.

В результате слаженных действий сотрудников полиции после непродолжительной погони подозреваемый был задержан, также обеспечена безопасность других участников дорожного движения на оживленной трассе, так как движущийся на большой скорости автомобиль мог создать аварийную ситуацию.

Сразу же после задержания автомашина и подозреваемый были переданы столичным коллегам.

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