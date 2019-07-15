Аэропорт Алматы сделал заявление из-за отключения электричества
Аэропорт работает в штатном режиме.
Фото : Facebook15 июля 2019, 16:23
Пресс-служба Международного аэропорта Алматы сделала заявление в связи с массовым отключением света в городе, передает Zakon.kz.
- В связи с массовым отключением электроэнергии в городе сообщаем: Международный аэропорт Алматы, имеющий автономные системы энергообеспечения, продолжает работать в штатном режиме, сбоев систем не зафиксировано, все рейсы выполняются по расписанию, - сказано в распространенном сообщении.
15 июля в Алматы в 14.30 произошло отключение электроэнергии. Специальная рабочая группа выясняет причины аварии. Ситуация в мегаполисе находится под контролем.
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