Аэропорт Алматы сделал заявление из-за отключения электричества

Аэропорт работает в штатном режиме.

Пресс-служба Международного аэропорта Алматы сделала заявление в связи с массовым отключением света в городе, передает Zakon.kz.

- В связи с массовым отключением электроэнергии в городе сообщаем: Международный аэропорт Алматы, имеющий автономные системы энергообеспечения, продолжает работать в штатном режиме, сбоев систем не зафиксировано, все рейсы выполняются по расписанию, - сказано в распространенном сообщении.

15 июля в Алматы в 14.30 произошло отключение электроэнергии. Специальная рабочая группа выясняет причины аварии. Ситуация в мегаполисе находится под контролем.

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