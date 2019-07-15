Рост экономики за полугодие 2019 года составил 4,1% - Мамин

Для обеспечения устойчивого роста экономики и создания продуктивных рабочих мест ключевым вопросом является привлечение новой волны инвестиций.

На расширенном заседании Правительства РК с участием Президента Касым-Жомарта Токаева по итогам I полугодия 2019 года отмечено ускорение темпов роста экономики Казахстана с 2,9% до 4,1%, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт главы кабмина.

- Основными источниками роста стали промышленность, строительство, транспорт, торговля, сельское хозяйство. В обрабатывающей промышленности рост в основном обеспечен за счет фармацевтики, машиностроения, нефтепереработки, цветной металлургии, легкой промышленности и производства напитков. Рост промышленности обеспечен в 14 регионах, - сказал премьер-министр РК.

Для обеспечения устойчивого роста экономики и создания продуктивных рабочих мест ключевым вопросом является привлечение новой волны инвестиций.

- Наша задача - повышать объем инвестиций в основной капитал ежегодно в среднем на 20% и довести его уровень до 30% к ВВП к 2025 году, - сказал Аскар Мамин, отметив, что инвестиции в основной капитал увеличились на 11,7%, в том числе частные инвестиции - на 13%.

По его словам, для достижения целевых параметров необходимо привлечь инвестиции в основной капитал на сумму 30 трлн тенге в течение 5 лет.

- Сегодня определен пул проектов на сумму 12,4 трлн тенге. То есть, нужно дополнительно привлекать в среднем по 3 трлн тенге инвестиций ежегодно. Годовой объем прямых иностранных инвестиций нужно увеличить с нынешних $24 млрд до $34 млрд к 2025 году, - сказал глава Правительства, отметив большой потенциал для привлечения инвестиций в обрабатывающей промышленности, топливно-энергетическом комплексе, транспорте и логистике, АПК и туризме.

Стоит отметить, что привлечение инвестиций осуществляется в условиях роста глобальной конкуренции. В этой связи Правительство начало проводить проактивную работу по привлечению инвестиций с применением всех мер господдержки и созданием благоприятного инвестиционного климата.

Премьер-министр отметил, что привлекательные условия для иностранных и отечественных инвесторов обеспечит использование потенциала МФЦА через применение английского права, структурирование проектов и софинансирование.

Для каждого центрального и местного исполнительного органа и нацхолдинга будут поставлены конкретные целевые индикаторы.

На Координационном совете по привлечению инвестиций будет рассматриваться ход реализации всех инвестиционных проектов.

Решение актуальных социальных вопросов является важнейшим приоритетом работы Правительства. Начата реализация проактивных мер по вовлечению безработных и самозанятых в продуктивную занятость.

- На рынке труда сохраняется стабильность. Уровень безработицы в первом полугодии т.г. снизился до 4,8%. Создано 186 тыс новых рабочих мест, в том числе 126 тыс - постоянных, - сказал Аскар Мамин.

Глава Правительства отметил, что в текущем году охват мерами содействия занятости увеличится в четыре раза и составит более 300 тыс человек, в том числе через краткосрочное профессиональное обучение в рамках программ "Бастау бизнес" и "Жас кәсіпкер".

Расходы на микрокредитование в текущем году увеличены до 85 млрд тенге с охватом 19 тыс человек. Объем грантов на реализацию новых бизнес-идей будет увеличен до 18 млрд тенге с охватом более 37 тыс человек.

Кроме того, с 1 сентября на 30% будут увеличены стипендии учащихся по рабочим специальностям в ТИПО, с охватом более 122 тыс человек.

- В целом, в 2019 году расходы на социальную сферу увеличены до 7,1 трлн тенге. Правительство примет все необходимые меры по реализации социальных мер, - сказал Аскар Мамин.

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