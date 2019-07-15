Сотрудники полиции Степногорска осуждены за создание ОПГ

Указанные лица создали организованную преступную группу для систематического получения взяток от лиц, связанных с незаконным оборотом золотосодержащей руды АО "ГМК "Казахалтын".

Фото : ysia.ru

Сотрудники полиции Степногорска осуждены за создание ОПГ и получение взяток, передает Zakon.kz. - Департаментом Агентства по противодействию коррупции Акмолинской области ранее завершено досудебное расследование в отношении первого заместителя начальника УВД г.Степногорск подполковника полиции Дюсембаева Т., начальника Бестубинского поселкового отдела полиции УВД г.Степногорск капитана полиции Айнагельдинова Д., начальника Аксусского поселкового отдела полиции УВД г.Степногорск подполковника полиции Бибатырова С., оперуполномоченного отдела криминальной полиции УВД г.Степногорск капитана полиции Кулушева А., оперуполномоченного отдела по борьбе с организованной преступностью г.Степногорск майора полиции Жекибаева А. и гражданина Мадиева Б., - говорится в сообщении. Указанные лица создали организованную преступную группу для систематического получения взяток от лиц, связанных с незаконным оборотом золотосодержащей руды АО "ГМК "Казахалтын". 15.07.2019г. приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Акмолинской области: - Дюсембаев Т. осужден к 11 годам лишения свободы; - Айнагельдинов Д. осужден к 10 годам лишения свободы; - Бибатыров С. осужден к 10 годам лишения свободы; - Кулушев А. осужден к 10 годам лишения свободы; - Жекибаев А. осужден к 8 годам лишения свободы; - Мадиев Б. осужден к 6 годам лишения свободы; Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе, а также специальных званий офицеров полиции.

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