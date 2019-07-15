С начала купального сезона в Казахстане утонули 58 детей

В стране насчитывается более 50 тысяч водоемов, используемых населением для купания.

С начала купального сезона на водоемах Казахстан утонули 154 человека, из них 58 детей, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по ЧС МВД РК.

- В Казахстане насчитывается более 50 тыс. водоемов, используемых населением для купания, отдыха и рыбной ловли, на которых в текущем году созданы и функционируют 607 официальных пляжей (107 коммунальных и 500 частных пляжей). Спасательными подразделениями КЧС из 607 пляжей контролируются лишь 27 (коммунальных пляжей), за счет существующих водно-спасательных станций, а также 113 опасных участков водоемов (стихийные пляжи) путем выставления дополнительных мобильных спасательных постов (53 поста по 2-3 спасателя и 1 плавсредство), - сообщил на брифинге председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям Беккер Владимир.

По его словам, снизилось количество утонувших по причине купания в нетрезвом состоянии в 2 раза (в 2017г.-26, в 2018г. -15, в 2019г. -14).

- С начала купального сезона(по состоянию на 14 июля) на водоемах страны (случай при купании и падении детей в водоемы) утонули 154 человека (в 2018 году-141), из них 58 детей (2018 году – 46 ребенка). Из 154 утонувших - 141 человек (из них 53 ребенка) утонули в необорудованных для купания местах и 13 человек (из них 5 детей) в оборудованных местах. Основными причинами гибели людей явилась недооценка собственных сил при купании (121 человек из них 42 детей), оставление детей без присмотра взрослых (14 детей погибли в результате падения в водоемы, арыки, каналы), 17 человек утонули при купании в нетрезвом состоянии и 2 детей из-за неумения плавать, - отметил он.

Увеличение количества утонувших с начала купального сезона (свыше 5 человек) в сравнении с прошлым годом наблюдаются в Акмолинской (+12), Алматинской (+9), Западно-Казахстанской (+9), Туркестанской (+7) и Костанайской областях (+6).

Вместе с тем, в связи с устоявшейся жаркой погодой зарегистрировано большое количество несчастных случаев на воде.

Июль месяц является пиковым в купальном сезоне, когда люди в жаркую погоду массово устремляются к воде и несчастные случаи происходят зачастую каждый день. По прогнозам синоптиков такая жаркая погода будет сохраняться до конца июля, поэтому взрослым нужно задуматься о собственной безопасности и не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов и каналов.

Правила безопасного поведения на воде:

НЕ - заплывайте за знаки ограждения!

НЕ - купайтесь в запрещенных местах!

НЕ - оставляйте купающихся детей без присмотра!

НЕ - допускайте шалостей на воде!

НЕ - подавайте ложных сигналов!

НЕ - подплывайте к проходящим катерам, пароходам и лодкам!

НЕ - прыгайте в воду с мостиков, дамб, причалов, лодок и катеров!

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