Нацбанк Казахстана принял решение по базовой ставке

Инфляционные ожидания сложились на уровне годовой инфляции.

Национальный Банк Республики Казахстан принял решение о сохранении базовой ставки на уровне 9,00%, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу финансового регулятора.

- По уточненному прогнозу инфляция до конца 2019 года будет продолжать формироваться в пределах целевого коридора близко к его верхней границе. При повышении уровня рисков на мировых сырьевых рынках и усилении проинфляционного давления со стороны расширяющегося потребительского спроса не исключается ужесточение денежно-кредитных условий до конца текущего года, - отметили в пресс-службе.

По данным ведомства, годовая инфляция сохраняется внутри целевого коридора 4-6%.

- В июне она сложилась на уровне 5,4% приросте потребительских цен за месяц на 0,2%. Основной вклад в повышение продолжает наблюдаться со стороны продовольственных товаров,цены на которые повысились на 8,2% в годовом выражении. Рост цен происходил под воздействием факторов предложения на отдельных внутренних товарных рынках (мясо и мясопродукты, хлебобулочные изделия и крупы), а также удорожания зерновых культур и мясной продукции на мировых продовольственных рынках, - сообщили в банке.

Непродовольственная инфляция сохранилась на уровне 6,1%. Годовые темпы роста тарифов на платные услуги продолжают формироваться на минимальном уровне – 1,2%.

Отмечается проинфляционное давление со стороны факторов внутреннего спроса. Рост реальных денежных доходов в январе-мае составил 5,5%. Расширение внутреннего спроса стимулируется расширением бюджетных программам социальной поддержки, а также краткосрочными потребительскими займами. Потребительское кредитование банков выросло в мае на 14,8% в годовом выражении.

В экономической активности наблюдается позитивная динамика. По итогам 1 полугодия 2019 года экономика Казахстана выросла на 4,1%. Сохраняется положительная инвестиционная активность, за январь-июнь 2019 года инвестиции в основной капитал выросли на 11,7%.

Текущий уровень базовой ставки и денежно-кредитные условия обеспечивают сохранение инфляции на уровне верхней границы целевого коридора 4-6% на прогнозном горизонте.При повышении вероятности реализации ключевых рисков для достижения цели по инфляции Национальный Банк готов рассмотреть вопрос повышения базовой ставки до конца текущего года.

Очередное решение по базовой ставке будет объявлено 9 сентября 2019 года в 17:00 по времени Нур-Султана.

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