7-летнюю девочку спасли на Балхаше
Девочку вовремя заметили спасатели.
Спасатели Алматинской области спасли 7-летнею девочку на Балхаше, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.
Девочка находилась на отдыхе с родителями, они приехали из Талдыкоргана. Оставшись без присмотра взрослых, 7-летняя девочка отплыла от берега на надувном баллоне на 50 метров от берега. В какой-то момент она отплыла от баллона и начала тонуть.
В этот момент спасатели ДЧС Алматинской области патрулировали побережье и проплывали на моторной лодке около соседней зоны отдыха. Заметив тонувшую, они достали ребенка из воды, доставили на берег, восстановили дыхание путем непрямого массажа сердца и искусственного дыхания. Затем передали ребенка бригаде скорой медицинской помощи.
В спасательной операции принимали участие 3 спасателя ДЧС Алматинской области.
Спасатели призывают граждан соблюдать элементарные правила безопасности на воде, чтобы обезопасить себя от несчастных случаев:
- купайтесь только на оборудованных пляжах и в других отведенных для купания местах, где есть официальное разрешение и спасательная служба;
- не купайтесь в ночное время и в нетрезвом состоянии;
- не прыгайте в воду с лодок, катеров и других плавсредств;
- не ныряйте с мостиков, дамб, причалов;
- не оставляйте детей без присмотра взрослых;
- не умея плавать, не заходите в воду выше пояса;
- не заплывайте далеко от берега, а также за знаки ограждения (буи);
- не купайтесь во время объявлений штормовых сообщений об усилении ветра, волн, сильных дождей и т.д.
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