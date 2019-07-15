7-летнюю девочку спасли на Балхаше

Девочку вовремя заметили спасатели.

Спасатели Алматинской области спасли 7-летнею девочку на Балхаше, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Девочка находилась на отдыхе с родителями, они приехали из Талдыкоргана. Оставшись без присмотра взрослых, 7-летняя девочка отплыла от берега на надувном баллоне на 50 метров от берега. В какой-то момент она отплыла от баллона и начала тонуть.

В этот момент спасатели ДЧС Алматинской области патрулировали побережье и проплывали на моторной лодке около соседней зоны отдыха. Заметив тонувшую, они достали ребенка из воды, доставили на берег, восстановили дыхание путем непрямого массажа сердца и искусственного дыхания. Затем передали ребенка бригаде скорой медицинской помощи.

​В спасательной операции принимали участие 3 спасателя ДЧС Алматинской области.

Спасатели призывают граждан соблюдать элементарные правила безопасности на воде, чтобы обезопасить себя от несчастных случаев:

- купайтесь только на оборудованных пляжах и в других отведенных для купания местах, где есть официальное разрешение и спасательная служба;

- не купайтесь в ночное время и в нетрезвом состоянии;

- не прыгайте в воду с лодок, катеров и других плавсредств;

- не ныряйте с мостиков, дамб, причалов;

- не оставляйте детей без присмотра взрослых;

- не умея плавать, не заходите в воду выше пояса;

- не заплывайте далеко от берега, а также за знаки ограждения (буи);

- не купайтесь во время объявлений штормовых сообщений об усилении ветра, волн, сильных дождей и т.д.

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