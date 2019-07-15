Огнеборцам Казахстана повышают зарплату

Когда казахстанским пожарным повысят зарплату, рассказал глава Комитета по ЧС Владимир Беккер.

Заработная плата пожарных Казахстана увеличится на 50 процентов с первого января 2020 года. Об этом на брифинге сообщил председатель Комитета по ЧС Владимир Беккер, пишет sputniknews.kz.

По его информации, ранее повышение зарплаты пожарным проводилось два года назад на 25%.

- Сейчас есть расчеты и мы ожидаем, что с первого января следующего года поднимут зарплату, - сообщил журналистам глава Комитета.

Он уточнил, что сейчас в первый год работы пожарные страны получают порядка 66 тысяч тенге (172 доллара при курсе 383 тенге за один доллар), с первого января новички будут получать по 98 тысяч тенге (255 долларов).

Те, кто получают около 100 тысяч тенге, получат прибавку в 60 тысяч тенге.

Владимир Беккер уточнил, что 50%-ное повышение зарплаты коснется лишь сотрудников пожаротушения. Остальные спасатели получают прибавку в 25%.

Глава комитета подчеркнул, что повышение оклада его самого не коснется. При этом называть журналистам размер своей зарплаты Беккер не стал.

На прошлой неделе столичный пожарный, работавший на месте происшествия в жилом комплексе "Британский квартал" откровенно пожаловался в сети на низкую заработную плату.

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