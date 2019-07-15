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В Москве женщина умерла во время сеанса массажа

Косметолог часто не хотела принимать её после выходных, потому что клиентка приходила нервной.

Фото : vk.com15 июля 2019, 18:55

В центре врачебной косметологии в Западном округе Москвы на сеансе массажа скончалась 29-летняя женщина. В клинике уверяют, что Элина Бабичева пришла на сеанс к специалисту Юлии Качан с расширенными зрачками и тремором, сообщает Life.

Женщина якобы явилась после бурно проведённых выходных взъерошенной и какой-то нервной. Во время предыдущих сеансов она рассказывала косметологу, что с одним мужчиной встречается, с другим - проводит выходные, с третьим - собирается лететь отдыхать.

Косметолог уверяет, что даже не успела начать процедуру массажа или наложить маски для чистки лица. По ее словам, пациентку затрясло в кресле и у неё пошла пена изо рта.

Качан и ее медсестра пытались реанимировать клиентку и вызвали скорую. Однако у женщины закатились глаза и начались сильные конвульсии. Скорой осталось только констатировать смерть.

В данный момент тело Элины Бабичевой находится в морге. Причина смерти станет известна только после вскрытия.


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