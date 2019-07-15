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Выброс газа из-под земли. Началась подача газа жителям Бесагаша

Причины аварии уточняются.

Фото : "КазТрансГаз Аймак"15 июля 2019, 19:00

Аварийно-восстановительные работы на газопроводе в селе Бесагаш закончены, началась подача газа потребителям. Об этом сообщили в АО "КазТрансГаз Аймак", передает Zakon.kz.

Аварийная ситуация повлекла за собой повреждение флянцевого соединения газопровода среднего давления, с последующим возгоранием газа.

- Работники специальной ремонтной бригады службы газа Алматы оперативно произвели перекрытие газовых задвижек среднего давления, устранили утечку и возгорание. Все действия ремонтной бригады контролировались противопожарной службой Алматы. Временно от газоснабжения были отключены 125 домов. Аварийно-восстановительные работы закончены, началась подача газа потребителям, - сообщили в "КазТрансГаз Аймак".

Причины аварии уточняются.


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