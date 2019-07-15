Выброс газа из-под земли. Началась подача газа жителям Бесагаша
Причины аварии уточняются.
Фото : "КазТрансГаз Аймак"15 июля 2019, 19:00
Аварийно-восстановительные работы на газопроводе в селе Бесагаш закончены, началась подача газа потребителям. Об этом сообщили в АО "КазТрансГаз Аймак", передает Zakon.kz.
Аварийная ситуация повлекла за собой повреждение флянцевого соединения газопровода среднего давления, с последующим возгоранием газа.
- Работники специальной ремонтной бригады службы газа Алматы оперативно произвели перекрытие газовых задвижек среднего давления, устранили утечку и возгорание. Все действия ремонтной бригады контролировались противопожарной службой Алматы. Временно от газоснабжения были отключены 125 домов. Аварийно-восстановительные работы закончены, началась подача газа потребителям, - сообщили в "КазТрансГаз Аймак".
Причины аварии уточняются.
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