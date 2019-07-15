Подобный тотальный блэкаут в Алматы был 8 лет назад - энергетики

Почти половина города была обесточена.

Энергетические компании в центральной диспетчерской в подробностях рассказали о дневном отключении света в Алматы, передает Zakon.kz.

Отключение света длилось более двух часов. Энергетики утверждают, что это максимально быстрое подключение света потребителям, которое было возможно.

Заместитель главного инженера АО "Алатау жарык" Нуржан Адильбеков рассказал, что все началось в 14:13.

- Произошло аварийное отключение в алматинском регионе в сетях 220-110 киловольт с потерей мощности около 200 мегаватт от ТЭЦ-2. Изначально были отключены электрические сети, после произошло отключение на ТЭЦ-2, - поведал он.

Заместитель председателя по производству, главный инженер АлЭС Газиз Исмухамбетов добавил, что на проблемы на электролиниях отреагировали предохранители на ТЭЦ-2.

- Сначала отключились городские линии. После в 15:15 в результате короткого замыкания на городской электросети 110 киловольт технологическими защитами на ТЭЦ-2 были отключены три котла и три турбины на ТЭЦ-2. Потеря составила 200 мегаватт. Автоматика ТЭЦ-2 среагировала на изменения показателей в сети. Защита отработала адекватно. После устранения в 16:52 включена часть оборудования, сейчас идет восстановление объемов. Подобная по масштабам авария была в Алматы 7-8 лет назад,- пояснил главный инженер АлЭС.

В результате аварии без света остались потребители подстанций Бесагаш, Ерменсай, КазГУ новая и других.

- Авария охватила 40% потребителей Алматы, в основном без света остались Медеуский, Алмалинский и Ауэзовский районы, в других частях- местами. Мы создали оперативную бригаду, ликвидацией аварии занимались специалисты, она была устранена в 16:29. Точное число потребителей, оставшихся без света, будет произведен и отчет будет выдан энергонадзору, - рассказал Адильбеков.

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Причины аварии пока не озвучиваются, их будет выяснять АлЭС и АЖК совместно под руководством министерства энергетики после изучения данных с регистраторов аварийных событий. В течение 2-3 дней будут озвучены предварительные причины. По итогам расследования, если будет явная причина, то АЖК готовы возместить ущерб, если у горожан пострадали электроприборы из-за скачков напряжения.

Начальник оперативного диспетчерского управления "Алатау Жарык" Борис Пабенцов отметил, что авария была сложной за последние 5-7 лет.

- Нынешняя авария - уникальная, в ее причинах предстоит разобраться. Благодаря профессионализму сотрудников мы справились. Фактор намеренных злоумышленных действий исключаются, температурный фактор возможен. Но хочу сказать, что нынешний режим для нас летний, расчетный, мы к нему готовы, смогли обеспечить. Протяженность всех сетей в нашей компании чуть меньше длины экватора, хозяйство большое, главная задача - подать свет, и мы прикладываем все усилия для этого, - приоткрыл завесу тайны он

Альберт Ахметов

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