Лось Рокки умер в Алматинском зоопарке
По факту гибели животного идет расследование.
Фото : Facebook15 июля 2019, 19:39
Сегодня в Алматинском зоопарке умер лось Рокки. Об этом сообщается на странице зоопарка в Facebook, передает Zakon.kz.
- Он приехал в наш зоопарк семь лет назад. В зоопарк попал из частных рук. Так как у него не было матери, сотрудники зоопарка выкормили его искусственно. За это время он стал любимцем работников и гостей зоопарка, - говорится в публикации.
По факту гибели животного идет расследование. Подробности будут сообщены после экспертизы в самое ближайшие время.
Ранее стало известно о гибели львицы Ассоль и жираф Грация.
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