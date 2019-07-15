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Лось Рокки умер в Алматинском зоопарке

По факту гибели животного идет расследование.

Фото : Facebook15 июля 2019, 19:39

Сегодня в Алматинском зоопарке умер лось Рокки. Об этом сообщается на странице зоопарка в Facebook, передает Zakon.kz.

- Он приехал в наш зоопарк семь лет назад. В зоопарк попал из частных рук. Так как у него не было матери, сотрудники зоопарка выкормили его искусственно. За это время он стал любимцем работников и гостей зоопарка, - говорится в публикации.

По факту гибели животного идет расследование. Подробности будут сообщены после экспертизы в самое ближайшие время.

Ранее стало известно о гибели львицы Ассоль и жираф Грация.


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