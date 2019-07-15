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Зидан покинул сбор "Реала" из-за смерти брата

В семье именитого тренера произошла трагедия.

Фото : Twitter15 июля 2019, 20:42

В семье главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана произошла трагедия: умер его брат Фарид, пишет Euronews.

12 июля сообщалось, что Зизу экстренно покинул сбор "бланкос" в канадском Монреале. Как стало известно 13 июля, Зидан уехал из Монреаля, чтобы попрощаться с братом.

Причиной смерти 54-летнего Фарида Зидана стал рак. Все члены первой команды "Реала" начали сегодняшнюю тренировку с минуты молчания.

Зидан возглавил мадридцев по ходу сезона-2018/19, сменив Сантьяго Солари.

Ранее "Реал" под руководством француза выиграл 3 Лиги чемпионов за 2,5 года.


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