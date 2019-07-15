Зидан покинул сбор "Реала" из-за смерти брата

В семье именитого тренера произошла трагедия.

В семье главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана произошла трагедия: умер его брат Фарид, пишет Euronews.

Farid Zidane, frère aîné de Zinédine Zidane, est décédé aujourd'hui à l'âge de 54 ans, des suites d'une longue maladie. #RIP ???? pic.twitter.com/N9V4LVF4fS — Actu Foot (@ActuFoot_) 13 июля 2019 г.

12 июля сообщалось, что Зизу экстренно покинул сбор "бланкос" в канадском Монреале. Как стало известно 13 июля, Зидан уехал из Монреаля, чтобы попрощаться с братом.

Причиной смерти 54-летнего Фарида Зидана стал рак. Все члены первой команды "Реала" начали сегодняшнюю тренировку с минуты молчания.

Зидан возглавил мадридцев по ходу сезона-2018/19, сменив Сантьяго Солари.

Ранее "Реал" под руководством француза выиграл 3 Лиги чемпионов за 2,5 года.

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