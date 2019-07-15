Соглашение с ПАО "КАМАЗ" подписали в Правительстве

В рамках реализации Соглашения планируются создать заводы по производству спецтехники, мостов и чугунного литья.

Премьер-Министр Казахстана Аскар Мамин принял участие в подписании Соглашения о намерениях по реализации на территории Республики Казахстан проектов по производству главной передачи ведущих мостов и производству чугунного литья для грузовых автомобилей, сообщает Zakon.kz.

Документ подписали министр индустрии и инфраструктурного развития РК Роман Скляр, генеральный директор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин, аким Костанайской области Архимед Мухамбетов и председатель правления АО "БРК - Лизинг" Нурлан Байбазаров.

Вышеуказанные проекты являются первыми и стратегически важными шагами в развитии автокомпонентной базы казахстанской автопромышленности с привлечением ключевых мировых производителей автокомпонетов на рынок Казахстана.

В рамках реализации Соглашения планируются создать заводы по производству спецтехники, мостов и чугунного литья. Также будет организован Инжиниринговый центр по развитию компетенций технического персонала, повышению квалификации и переквалификации кадров, не имеющий аналогов в РК. Инжиниринговый центр позволит подготавливать специалистов высокого уровня для различных отраслей Казахстана.

Соглашение направлено на создание современного высокотехнологичного производства мостов и литья на территории Казахстана. При этом будут использоваться технологии, отвечающие лучшим мировым стандартам в области экологии и охраны окружающей среды. Стоит отметить, что продукция, производимая на заводах будет на 100 процентов экспортоориентированной и в конечном итоге будет поступать в глобальную мировую цепочку, охватывающую все регионы России, СНГ, а также в немецкий концерн Daimler AG. В 2018 году немецкий концерн стал акционеров компании.

В ходе реализации Соглашения будет открыто свыше 2,5 тыс новых высококвалифицированных рабочих мест.

Группа компаний "КАМАЗ" - крупнейшая автомобильная корпорация Российской Федерации. ПАО "КАМАЗ" входит в 20-ку ведущих мировых производителей тяжёлых грузовых автомобилей и находится на 16-м месте по объёмам производства тяжёлых грузовиков полной массой более 16 тонн. Производственные мощности составляют 71 тысячу автомобилей в год.

Группа организаций ПАО "КАМАЗ" объединяет 109 компаний на территории России, СНГ и дальнего зарубежья. Акционером компании в 2018 году стал немецкий концерн Daimler AG (Mercedes Benz).

Всего в группе технологической цепочки ПАО "КАМАЗ" работает 33,5 тыс человек.

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