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Пенсионер подрался с аллигатором из-за питомца

Нападение произошло, когда 75-летний мужчина гулял возле пруда со своим питомцем.

Фото : Pixabay15 июля 2019, 21:28

Житель американского города Палм-Харбор защитил своего золотистого ретривера от агрессивного аллигатора, передает Lenta.ru.

Нападение произошло, когда 75-летний мужчина гулял возле пруда со своим питомцем. Рептилия схватила пса, однако пенсионер не отступил и принялся бить ее ногами по рылу. Он пинал хищника, пока тот не отпустил пса.

В тот же день на месте происшествия побывали представители природоохранной комиссии штата и поймали аллигатора. Его длина составила 2,44 метра. Отмечается, что ни рептилия, ни собака не пострадали.

В 2018 году сообщалось, что в американском городе Хилтон-Хед-Айленд, штат Южная Каролина, аллигатор убил женщину, которая гуляла с собакой возле поля для гольфа. Когда она попыталась спасти питомца от хищника, тот переключил внимание на нее.


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